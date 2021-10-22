В Петербурге за сутки госпитализировали 542 пациентов с COVID-19

В стационары Петербурга за сутки госпитализировали 542 пациентов с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного.

В больницах города на лечении от COVID-19 и пневмоний остаются 7 699 человек, 513 из них — в реанимации. 393 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего в Петербурге развернуто 9 488 инфекционных коек.

Амбулаторно от коронавируса лечатся 37 098 человек. На карантине остаются 5 206 пациентов.

Закончили цикл вакцинации от коронавируса 1 823 239 петербуржцев. В городе есть запас вакцины в 810 287 доз.

Напомним, оперштаб отчитался о 3 233 новых пациентов с COVID-19. За минувшие сутки от коронавируса умерли 67 человек.