Бондаренко провел совещание с муниципалами Приморского района

Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга Николай Бондаренко обсудил проблемы благоустройства Приморского района на межведомственном совещании, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

В мероприятии приняли участие главы четырех муниципалитетов и местных администраций: "Коломяги", "Комендантский аэродром", "Юнтолово" и "Озеро Долгое". Также выступали представители районной администрации и комитета по благоустройству.

"Заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова рассказала, что в 2022 году на реализацию программы благоустройства Приморского района предварительно запланировано 400 млн рублей", - рассказали в ЗакСе.

На эти деньги планируется обустроить памп-трек на перекрестке улиц Оптиков и Планерной, первый участок набережной Большой Невки и Молодежный сквер.

Муниципалы рассказали о проблемных нюансах реализации закона о зеленых насаждениях на уровне муниципалитетов. Бондаренко пообещал помочь в рамках поправок к закону о ЗНОП.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга