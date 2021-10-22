На выборах в Госдуму коммунисты израсходовали 178 млн рублей

КПРФ на прошедших в сентябре выборах в Госдуму потратила почти все средства своего избирательного фонда (свыше 178,5 млн рублей из 178 млн 755 тысяч). Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на финансовый отчет занявшей второе место на выборах политической организации.

Львиная доля расходов ушла на печать и тиражирование агитационных материалов (более 173 млн рублей). Оставшиеся деньги пошли на оплату телевизионного времени и иные услуги, предоставленные коммунистам по договорам с физическими и юридическими лицами.

Отметим, что взявшие в итоге 324 думских мандата единороссы потратили на выборную кампанию свыше 617 млн рублей.