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Новости 19:37

В комздраве назвали новые ожидаемые сроки выхода на плато по коронавирусу

фото ЗакС политика В комздраве назвали новые ожидаемые сроки выхода на плато по коронавирусу

Зампред петербургского комитета по здравоохранению Андрей Сарана спрогнозировал развитие ситуации с коронавирусом в городе, ухудшающейся в течение последних шести недель почти с каждым днем.

"Мы видим графики и по опыту прошлых волн рассчитываем, что подъем продолжается примерно 2,5-3 месяца. Если нынешний подъем начался в конце августа-начале сентября, то, по нашим прикидкам, к ноябрю мы выйдем на плато. И если за этот период успеем максимально привиться, то ситуацию удержим и в декабре", - отметил он в интервью "Петербургскому дневнику".

По его словам, вводимые ограничения продиктованы в том числе и желанием сделать так, чтобы Новый год как можно больше петербуржцев могли справить "у елки, а не на больничной койке".

Как и остальные чиновники, Сарана указывает на прямую корреляцию между числом прививающихся и числом болеющих. В интервью зампред профильного комитета вспомнил, что с начала пандемии минимальное число свободных инфекционных коек наблюдалось нынешним летом (4%), максимум же составлял 37%.


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