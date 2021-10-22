ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:28

Минздрав одобрил одновременную вакцинацию и от COVID-19, и от гриппа

фото ЗакС политика Минздрав одобрил одновременную вакцинацию и от COVID-19, и от гриппа

Руководство российского Минздрава в преддверии зимнего сезона пришло к выводу, что прививки от коронавируса и гриппа могут без вредных последствий для организма сочетаться между собой. Министерство, таким образом, разрешило одновременную вакцинацию от двух недугов. 

"Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")", - говорится в сообщении от пресс-службы ведомства. 

Отмечается, что инъекции от двух инфекционных заболеваний совершаются в разные части тела.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости22 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама