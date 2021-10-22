В комблаге насчитали насчитали свыше 70 деревьев, поваленных штормовым ветром

В течение пятницы 22 октября пришедший на Северо-Запад России штормовой ветер снес в Петербурге как минимум 72 дерева, причем речь идет только о деревьях в зеленых зонах - парках, садах и скверах. Данные по состоянию на 17 часов привела пресс-служба комитета по благоустройству.

Сильнее всего пострадал парк Новознаменка в юго-западной части города (13 поваленных деревьев) и Удельный парк на севере (6 деревьев). Падения стволов наблюдались также в Малоохтинском парке, Приморском парке Победы, парках Сосновка и Мариенталь. Подчиняющиеся профильному комитету специалисты в настоящее время заняты уборкой и вывозом рухнувших стволов и валежника.

Синоптики прогнозируют, что ближайшая ночь будет на порядок спокойнее, чем предыдущая, и к утру шторм отступит.

фото: пресс-служба Смольного