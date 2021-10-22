Бизнесмен Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, скрывающийся от российских властей, добился от правительства Черногории предоставления ему политического убежища, сообщает местное издание Vijesti.

Таким образом, балканское государство решило отказать РФ в экстрадиции ее гражданина. В течение трех последних недель Исмаилов, задержанный по запросу РФ, находился в черногорском изоляторе.

В международный розыск РФ объявила Исмаилова в 2018 году. Его обвиняют в причастности в заказному убийстве двух предпринимателей.