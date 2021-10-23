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Новости 11:11

Россия вновь бьет антирекорд по суточному приросту больных и умерших от COVID-19

фото ЗакС политика Россия вновь бьет антирекорд по суточному приросту больных и умерших от COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 37 678 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 537 случаев инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1075 человек, что является абсолютным антирекордом, а сумело поправиться 26 077 пациентов.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 7803 новых больных, в Петербурге – 3360 (на 127 больше, чем накануне), в Подмосковье – 2783. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2887 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 67 (накануне – столько же).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


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