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Новости 11:21

Сады и парки Петербурга доступны для посещения после шторма

фото ЗакС политика Сады и парки Петербурга доступны для посещения после шторма

Чиновники из комитета по благоустройству, оценив метеорологическую обстановку в Петербурге по следам прошедшего шторма с ливнями, решили открыть сады, скверы и парки, которые предусмотрительно сделали недоступными для прохожих в преддверии непогоды.

Таким образом, горожанам вновь ничто не мешает посетить Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский, Троицкий сады, сады Сан-Галли и "Василеостровец", сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино. Перед наступлением полуночи также открыли дамбу.

Шквальный ветер, наблюдавшийся большую часть предыдущих суток, повалил более семидесяти деревьев, несколько элементов благоустройства и спровоцировал потоп в прибрежных районах (прежде всего, Курортном и Кронштадтском).


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