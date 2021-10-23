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Новости 11:50

МВД разыскивает бывшего зэка, который вывез из России архив видеозаписей с пытками

фото ЗакС политика МВД разыскивает бывшего зэка, который вывез из России архив видеозаписей с пытками

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск 31-летнего уроженца Белоруссии Сергея Савельева, который в октябре получил известность в СМИ и соцсетях благодаря архиву с видеозаписями пыток в колониях.

Именно Савельев, сидевший по наркотической статье, при освобождении сумел вынести из стен саратовской колонии винчестер с гигабайтами дискредитирующих сотрудников ФСИН материалов. С начала октября проект Gulagu.net по частям стал выкладывать в интернет эти ужасающие видео, где над заключенными в беспомощном состоянии издеваются в извращенной форме.

Ранее Савельев дал интервью "Новой газете", подробно рассказав о своих буднях в колонии. По его мнению, ему доверяли хозяйственную, административную и техническую работу, в том числе, хранение видеорегистраторов, потому что хотели сэкономить на лишнем сотруднике.  Сейчас бывший "тюремный IT-шник" находится во Франции, активно взаимодействуя с Gulagu.net и сыном петербургского предпринимателя Валерия Пшеничного (последнего в 2018 году нашли повешенным в камере со следами физического насилия).


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