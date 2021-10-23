В Петербурге продолжается рост числа COVID-госпитализаций и попаданий в реанимацию

Смольный выложил на всеобщее обозрение традиционный ежедневный статистический бюллетень, посвященный борьбе с распространением коронавируса.

За последние сутки в больницы увезли 572 горожанина с симптомами пневмонии и коронавируса, что на 30 случаев больше, чем накануне. Еще сильнее выросло число тех, кого лечат в реанимационных отделениях: 756 вместо вчерашних 513. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 397 пациентов.

Всего в городе приспособлено для лечения коронавирусных больных 9 488 коек, из них 37% свободны.

Отметим, что 23 октября в городе в очередной раз обновился антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19: коронавирус диагностировали у 3360 человек.