В Первом меде полицейские накрыли пункт фиктивной вакцинации

Петербургские полицейские обнаружили в здании Первого медицинского университета им. Павлова "пункт вакцинации", где клиент мог получить сертификат о прививке за деньги, при этом избегая самой прививки.

В сообщении от ГУ МВД отмечается, что за денежное вознаграждение медработники уничтожали препарат, выдавали сертификат о вакцинации, после чего на "Госуслугах" такой клиент получал статус привитого.

Как сообщает "Mash на Мойке", за каждый акт фиктивной вакцинации медработнки получали по тысяче рублей, а счет обратившихся к ним "антиваксеров" шел на десятки.

Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Подозреваемых по делу пока пятеро.