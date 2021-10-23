Защитники ВНИИБ собрались на новом сходе на фоне построенной электроподстанции

Несколько десятков неравнодушных граждан собрались 23 октября на традиционный субботний сход в защиту здания бывшего НИИ Бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, 49.

Отличием очередной встречи от предыдущих стало то, что на минувшей неделе на территории бывшего института достроили электроподстанцию. На сегодняшний день это самый болезненный аспект во всей ситуации с возможным сносом. Действия подрядчиков на местности говорят местным активистам о том, что, возможно, арендатор участка, "ФСК", решил не дожидаться новых заседаний КГИОП, отключить "сталинское" здание электросетей и приступить к сносу при попустительстве чиновников. Последним, по мнению ораторов на сходе, после сентябрьского голосования уже не угрожает перспектива провалить выборы, и у них могут быть де-факто "развязаны руки".

Активисты в лице Александра Алаханова, Антонины Елисеевой, Бориса Романова сетовали на глухоту чиновников разного уровня и формальный характер их устных и письменных ответов. Претензии, в частности, коснулись бывшего главы Выборгского района Валерия Гарнеца, которого Романов обвинил в трусости и в том, что тот "сфальсифицировал выборы", "убежав" работать депутатом ЗакСа.

"Мы просим, чтобы парламент городской выделил деньги на выкуп этого здания. Депутаты городского парламента, новый созыв, сейчас будут принимать бюджет. Будут выделены деньги? Не будут, потому что они свое уже получили, уже сидят на своих местах", - пессимистично заключил градозащитник, показав фигу.

Подробнее о ситуации вокруг постройки сталинского времени, которую отказывается признавать памятником КГИОП, читайте в материале ЗАКС.Ру.