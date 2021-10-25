Смольный планирует выделить 10 млрд на ледовую арену для СКА в 2022 году

Из казны Петербурга на строительство новой ледовой арены на месте СКК "Петербургский" в 2022 году планируется выделить 10 млрд рублей, подтвердил во время обсуждения проекта бюджета 25 октября председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

По концессионному соглашению, на возведение объекта город должен был выделить по 5 млрд рублей в 2021 и 2022 году. Корабельников объяснил, что в текущем году выплат не было, поскольку "отсутствуют документы, которые могут лечь в основу платежей".

Новую арену должны сдать в конце 2022 года. Весной 2023 года она должна принять чемпионат мира по хоккею. После на арене будет проводить домашние матчи ХК СКА.

Сергей Еремеев