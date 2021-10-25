БФК одобрил проект бюджета Петербурга на 2022 год

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга утром 25 октября рекомендовал к принятию в первом чтении проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

Документ представили вице-губернатор Эдуард Батанов, председатель комитета финансов Алексей Корабельников и председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко.

Корабельников сообщил, что порядка 20% бюджета планируется направить на развитие образования. Он также отметил, что значительно увеличивается финансирование жилищных программ.

— На улучшение жилищных условий граждан в ближайшие три года планируем направить 96,7 млрд рублей, — заявил глава комфина.

Отвечая на вопросы депутатов, Корабельников подчеркнул, что потери от коронавируса в 2021 году были не так существенны, как годом раньше.

Москаленко рассказал, что в 2022 году город планирует завершить строительство 43 социальных объектов и начать возводить 39 соцобъектов.

Расходная часть бюджета в 2022 году, согласно проекту, составляет 918,1 млрд рублей, в 2023 и 2024-м — более 1 трлн рублей. Доходная — 874,3 млрд рублей в 2022-м, 960,2 млрд рублей м в 2023-м, более 1 трлн — в 2024 году. Объем адресной инвестиционной программы в 2022 году составит 133,4 млрд рублей.

Проект поддержали все члены БФК, кроме коммунистки Ирины Ивановой, которая воздержалась.

Первое чтение бюджета состоится в ЗакСе 27 октября. Поправки в документ будут принимать до 8 ноября.

Сергей Еремеев