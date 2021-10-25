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Новости 11:04

БФК одобрил проект бюджета территориального фонда ОМС в Петербурге

фото ЗакС политика БФК одобрил проект бюджета территориального фонда ОМС в Петербурге

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Петербурга 25 октября рекомендовал к принятию в первом чтении проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

Объем бюджета составил 128,6 млрд рублей. Врио директора фонда Вадим Стожаров отметил, что это на 7,7 млрд больше, чем в текущем году. Большая часть суммы - 119 млрд - будет направлена на реализацию территориальной программы ОМС.

Подушевой норматив на одного застрахованного в 2022 году составит 20 277,5 рублей. Стожаров подчеркнул, что в целом по стране этот показатель составляет 14 185,4 рублей. 

По плановым показателям заработной платы, врачи в 2022 году должны получать 131,2 тысячи рублей, средний медицинский персонал - 67,5 тысяч, младший - 65,6 тысяч.

Сергей Еремеев


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