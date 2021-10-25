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Новости 11:32

Новый максимум за эпидемию: в России выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика Новый максимум за эпидемию: в России выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки в России выявлено 37 930 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это — новый максимум суточного прироста заболевших за все время эпидемии в России.

Нарастающим итогом за все время эпидемии зарегистрировано 8 279 573 случаев заболевания. По официальным данным, на 25 октября от коронавируса умерли 231 669 россиян: 1 069 летальных исходов внесли в статистику за последние сутки.

Петербург оказался на третьем месте по числу выявленных за день случаев COVID-19: заболели еще 2 693 человека. На первом месте — Москва, там прибавилось 7 778 заболевших, на втором — Подмосковье, где заболели еще 3 127 человек.


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