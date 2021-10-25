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Новости 12:05

Более 240 ученых высказались в поддержку отправленного под домашний арест ректора Шанинки

фото ЗакС политика Более 240 ученых высказались в поддержку отправленного под домашний арест ректора Шанинки

Ведущие представители науки и образования России обратились с открытым письмом к генпрокурору Игорю Краснову в поддержку ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева, письмо опубликовано на сайте "Троицкий вариант — Наука". Его подписали свыше 240 ученых.

Авторы письма заявили, что убеждены в "безупречной академической и общественной репутации и глубокой человеческой порядочности" Зуева. Они напомнили, что ректору Шанинки поставлен "целый ряд серьезных диагнозов, в том числе гипертоническая болезнь III стадии", что исключает заключение под стражу.

"Совершенно очевидно, что в этих обстоятельствах заключение его под стражу не только не может отвечать законным интересам следствия, но и становится средством давления, имеющим все признаки пытки. И это происходит после того, как Сергей Эдуардович добровольно являлся на все следственные действия, не скрывался от правоохранительных органов и не нарушал условий домашнего ареста", — говорится в письме.

Ученые призвали Краснова дать прокурору указание отказаться от поданной апелляции: обвинение требует заключить Зуева под арест.

Ранее Зуеву предъявили обвинение в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Он под домашним арестом.

Дело, возбужденное в отношении Зуева, связано с делом Раковой, которая арестована по обвинению в хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Шанинку. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.


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