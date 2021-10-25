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Новости 15:23

Представитель Google отчитался о 32 млн рублей уплаченных в России штрафов

фото ЗакС политика Представитель Google отчитался о 32 млн рублей уплаченных в России штрафов

IT-компания Google, которой в РФ регулярно присуждают штрафы за неудаление запрещенного контента, все их оплатила: общая сумма составила около 32,5 млн рублей. Об этом сообщил член руководства компании Марко Панчини в процессе общения с думскими депутатами 25 октября, передает "Интерфакс".

"Панчини неоднократно, систематически в течение всего нашего диалога декларировал, что они наши законы соблюдают и намерены соблюдать, что они готовы взаимодействовать, вести диалоги с нашими государственными органами и с депутатами также", - пересказал детали разговора единоросс Василий Пискарев.

Ранее Роскомнадзор грозился взыскать с Google оборотный штраф до 10% от годовой выручки из-за того, что компания игнорирует требования об удалении запрещенного контента. Аналогичным образом РФ пытается воздействовать на Twitter и Facebook. Претензии властей связаны главным образом с информацией о несанкционированных акциях протеста, которые прокатились по стране во второй половине ушедшей зимы.


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