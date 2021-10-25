Суд отклонил иск Удальцовой, добивающейся отмены итогов электронного голосования

Суд в Москве отказал политику Анастасии Удальцовой, которая требует отменить результаты электронного голосования 17-19 сентября в Москве, в удовлетворении исковых требований. Об этом сообщает пресс-служба "Левого фронта". По мнению заявительницы, сама форма дистанционного электронного голосования (ДЭГ) вступает в прямое противоречие с Конституцией: Удальцова считает, что в Москве нарушались добровольность и тайна голосования. Политик ходатайствовала о вызове свидетелей, имевших отношение к разработке и внедрению системы ДЭГ, но суд ответил отказом.

Представительница "Левого фронта" намерена подавать апелляцию и дойти в своей борьбе как минимум до Конституционного суда.

Напомним, что Удальцова, выдвигавшаяся по столичному одномандатному округу № 201, уверенно побеждала на трехдневных выборах в Госдуму вплоть до вечера 19 сентября, пока в общую сумму голосов не были внесены итоги результатов электронного голосования. Аналогичным образом проиграли еще несколько оппозиционеров, баллотировавшиеся от Москвы.