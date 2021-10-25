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Новости 16:56

Суд запретил деятельность неонацистской организации "Невоград"*

фото ЗакС политика Суд запретил деятельность неонацистской организации "Невоград"*

Суд в Петербурге по иску прокуратуры признал экстремистским незарегистрированное общественное объединение "Невоград"* (альтернативные названия - "Невоград-2", "БТО-Невоград", "Ферст лайн Невоград" (Firstlinenevograd) ), передает объединенная пресс-служба судов. Входящие в сообщество мужчины известны своими неонацистскими взглядами и причастности к тяжким насильственным преступлениям: по даннным СК, представители движения в 2009–2010 годах убили в Петербурге десять человек, что привело к длительным срокам заключения. Участники "Невограда-2" в 2013-2014 годах также задерживались за убийства и тяжкие избиения мигрантов. В ходе заседания судья обратила внимание на то, что в социальных сетях наблюдается героизация их преступной деятельности.

Ответчики указывали на то, что название организации придумали журналисты и что, соответственно, спрашивать нужно с них.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ


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