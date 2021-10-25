В жилой многоэтажке в Набережных Челнах произошел взрыв, есть пострадавшие

В пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв, из-за которого обрушились перекрытия между двумя верхними этажами.

Предположительно, имел место взрыв бытового газа. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на компетентный источник, происшествие повлекло за собой человеческие травмы, число пострадавших пока не называется.

"Несколько человек не выходят на связь. Это жильцы квартир на четвертом этаже. Возможно, они под завалами", - рассказал собеседник агентства.

На месте работают экстренные службы.

UPD 18:05 По данным МЧС, из дома эвакуировали 32 человека, четверых передали медикам. В свою очередь, пресс-служба Минздрава сообщила, что одного из найденных под завалами гражданина госпитализировали в тяжелом состоянии