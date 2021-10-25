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Муниципал 19:29

На муниципальную газету МО "Красное Село" потратят до 2,1 млн рублей

фото ЗакС политика На муниципальную газету МО "Красное Село" потратят до 2,1 млн рублей

Местная администрация МО "Красное Село" 25 октября разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на производство муниципальной газеты "Вести Красное Село" в 2022 году. На 11 выпусков готовы выделить до 2,1 млн рублей. Заявки принимаются до 23 ноября. 

Тираж одного регулярного выпуска составит 23 тысячи экземпляров. Печать спецвыпуска - 1 тысячу. Они будут распространяться по 215 адресам. 

Содержание каждого выпуска должно обладать "признаками новизны" и компетентности. К публикации не допускаются материалы, которые были размещены ранее в других изданиях, а также интернет-материалы с непроверенной информацией. 

Редакционные затраты оценили в 474 тысячи рублей. Чуть больше, 579 тысяч рублей, готовы выделить на печать 11 выпусков газет. Почти в такую же стоимость, 576 тысяч рублей, оценили услуги по доставке муниципальной прессы. На подготовку, печать и распространение спецвыпусков потратят до 495 тысяч рублей. 

Выпуском муниципального издания в МО "Красное Село" с 2016 года занимается  ООО "Редакция районных и муниципальных газет". За пять лет эта компания получила от муниципалов 9,3 млн рублей.


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