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Новости 19:52

В ГД подготовили закон, запрещающий застройщикам повышать цену жилья при перепродаже

фото ЗакС политика В ГД подготовили закон, запрещающий застройщикам повышать цену жилья при перепродаже

Депутат Госдумы от "Справедливой России - За правду" Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет по финансовому рынку, рассказал о новом законопроекте, разработанном им совместно с коллегами и проектом ДОМ.РФ. Инициатива преследует цель исключить возможность для застройщика, который не укладывается в сроки сдачи жилья, перепродавать его по более высокой цене. Между тем, по наблюдениям депутата, практика достаточно распространена благодаря изъянам действующего законодательства. Наиболее типичный пример выглядит так: запоздавший со строительством девелопер возвращает деньги дольщику с эскроу-счета, после чего получает право продать готовое жилье дороже изначальной цены другому покупателю.

"В соответствии с действующим законодательством деньги вроде бы должны возвращаться, если нет дополнительного соглашения, дольщикам. Ну и здесь застройщик может диктовать свои условия - он говорит о том, что забирайте свои деньги и при этом, поскольку дом почти построен, он становится дороже, квадратные метры дороже и можно предлагать уже новым покупателям это жилье по новой цене", - пояснил Аксаков, цитируемый "Интерфаксом".

Законопроект в настоящее время изучает Банк России, от которого ждут согласования.


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