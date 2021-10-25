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Митрополит Тихон: Русский человек не может быть негосударственником

фото ЗакС политика Митрополит Тихон: Русский человек не может быть негосударственником

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которого в СМИ иногда позиционируют как духовника президента, в обширном интервью изданию Daily Storm коснулся темы взаимодействия церковных институтов и государственной власти. Углубившись в историю страны, он признался, что до сих пор считает позором поддержку Церковью Февральской революции 1917 года и ее неприятие монархии. Проблема взаимодействия религиозной и светской властей для него выглядит однозначно: можно либо поддерживать власть, либо де-факто выступать как "разрушитель". Для Шевкунова это относится и к гражданам в целом. Свою позицию он подкрепил отсылкой к одной из известных максим Александра Пушкина.

"Во-первых, я никогда не захочу другой истории, кроме той, которая оставлена нашими предками, ну и второе, конечно, — русский человек не может быть негосударственником, это невозможно, тогда он становится разрушителем. Даже в советское время, вот заметьте, Церковь при всем неприятии их коммунистической идеологии и страшных вещей по разрушению все равно со страной шла вместе до почти края обрыва, чтобы спасти хотя бы немногих", - гласит расшифровка его пассажа.

В представлении высокопоставленного священнослужителя в советские годы Церковь в общем и целом работала на благо государства, в разумных пределах критикуя его и "пытаясь исправить". Положительным Шевкунов считает и то обстоятельство, что Церковь воздерживалась и воздерживается от "сакрализации государства". Религиозный деятель допускает критику в адрес государства только при том условии, что она не "разрушительна".

фото: kremlin.ru


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