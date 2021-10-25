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Суд оштрафовал болельшиков "Спартака", дебоширивших после рекордного поражения в Петербурге

фото ЗакС политика Суд оштрафовал болельшиков "Спартака", дебоширивших после рекордного поражения в Петербурге

Суд в Петербурге назначил наказания по административным статьям столичным футбольным болельщикам, накануне посетившим игру "Зенита" и "Спартака" на "Газпром арене" и ставшим свидетелями исторического разгрома своей любимой команды.

Пятерых молодых людей, задержанных в пьяном виде за бросание файеров в толпу и нецензурную брань, оштрафовали на суммы от 10 до 12 тысяч рублей. Всем им запретили посещать спортивные соревнования в течение одного года. В сообщении от объединенной пресс-службы судов отмечается, что москвичи вели себя агрессивно и даже толкали сотрудников силовых структур. При задержании к ним применили спецсредства.

Накануне "Зенит" нанес московскому "Спартаку" рекордное в новейшей истории столичной команды поражение со счетом 7:1.


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