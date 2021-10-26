Глава КС Зорькин получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент Владимир Путин подписал указ о вручении председателю Конституционного суда Валерию Зорькину ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

"За большой вклад в развитие конституционного правосудия в Российской Федерации и многолетнюю плодотворную деятельность", - гласит формулировка, представленная в документе.

Таким образом, Зоькин стал полным кавалером ордена.

Отметим, что 78-летний Зорькин - один из главных долгожителей среди россиян, занимающих высокие государственные должности. В первый раз он занял свой пост главного судьи КС еще в 1991 году. Одним из последних по времени заметных событий с его участием стало одобрение прошлым летом более двухсот поправок в Конституцию, которые были внесены в основной закон одним пакетом.