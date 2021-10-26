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Новости 9:49

Для российских чиновников разработают приложение за полмиллиарда рублей

фото ЗакС политика Для российских чиновников разработают приложение за полмиллиарда рублей

На портале госзакупок появился тендер на 487,7 млн рублей с техническим заданием, предполагающим разработку электронного приложения для чиновников, которое фигурирует в тексте как "автоматизированное рабочее место" (АРМ). Срок подачи заявок истекает 8 ноября, на госзаказ обратила внимание газета "Коммерсант". Система, призванная служить для "повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков", будет рассчитана на 100 тысяч пользователей. Запустить ее планируют до конца следующего года, и ожидается, что первыми юзерами станут сотрудники Минэкономразвития, Росстата и Пенсионного фонда.

"Коммуникация — это ключевой процесс в работе, поэтому мы пришли к концепции суперприложения для чиновников. В нем будет функционал обмена мгновенными сообщениями, аудио- и видео-конференц-связь, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, облачное хранилище, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное ПО", - обрисовал проект директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов.

По замыслу инициаторов проекта, госслужащие с внедрением "суперприложения" смогут сосредоточить все свое деловое общение в одном надежном месте, не "распыляя" его по разным мессенджерам зарубежного производства.


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