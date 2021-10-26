В Петербурге прогнозируют небольшое потепление

Во вторник 26 октября в Петербурге ожидается температура воздуха, превышающая климатическую норму, о чем написал на своей странице в Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус. В городе воздух способен прогреться до 9 градусов, а в Ленобласти – до 10 градусов.

"Синоптическую ситуацию будет формировать тёплый сектор североатлантического циклона. Он сохранит в регионе облачную погоду, местами пройдут небольшие дожди", - добавил метеоролог.

Скорость юго-западного ветра, по прогнозу Леуса, будет варьироваться в пределах 4-9 метров в секунду, а атмосферное давление установится ниже нормы (757 мм ртутного столба).