За полтора года Жириновский сделал семь прививок

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что крайне внимательно следит за своим иммунитетом. За последние полтора года он шесть раз привился от коронавируса и один раз – от гриппа, передает Ura.ru.

"Две – "Спутник", начали уменьшаться антитела – третий "Спутник". Через полгода уменьшаются тела – "Эпи-Вак", тоже две. Уменьшаются – третья. Вот шесть. Сейчас норма у меня – покажу справку", - рассказал депутат Госдумы.

75-летнему политику, по его словам, нелегко переносить такие объем и частоту инъекций. Но на сегодняшний день альтернативы интенсивной вакцинации и ревакцинации он не видит. Более того, Жириновский утверждает, что если все будут привиты, то можно будет успокоиться: "зараза ушла".