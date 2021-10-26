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Новости 10:54

Эсеры требуют многократного повышения страховых выплат за осложнения после прививки

фото ЗакС политика Эсеры требуют многократного повышения страховых выплат за осложнения после прививки

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, изучив последние новости вокруг пандемии коронавируса, выразил недовольство тем, что государство де-факто разрешило кормящим женщинам прививаться от коронавируса, должным образом не исследовав этот сложный и потенциально опасный вопрос. Политик видит в такой позиции уклонение чиновников от ответственности и "халатность".

Между тем, напоминает депутат Госдумы, компенсации за осложнения после прививки от коронавируса, имеют, по его мнению, смехотворный размер: 10 тысяч рублей в случае инвалидности и 30 тысяч в случае смерти пациента.

"За такие ничтожные деньги никто из тех, кто опасается побочных эффектов, рисковать своим здоровьем, а тем более здоровьем своего ребенка не станет. Размер выплат надо повышать кардинально – без этого восстановить доверие граждан к государству в этом вопросе не получится. А значит и вся кампания по массовой вакцинации будет провалена", - уверен Миронов. 

Вместе с однопартийцами он предлагает качественно увеличить страховые выплаты тем, кого неудачно вакцинировали. В случае осложнений после процедуры эсеры требуют компенсаций в размере 1 млн рублей, а в случае смерти после инъекции семья привившегося гражданина должна, по их задумке, получить 10 млн рублей.


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