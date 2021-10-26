Эсеры требуют многократного повышения страховых выплат за осложнения после прививки

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, изучив последние новости вокруг пандемии коронавируса, выразил недовольство тем, что государство де-факто разрешило кормящим женщинам прививаться от коронавируса, должным образом не исследовав этот сложный и потенциально опасный вопрос. Политик видит в такой позиции уклонение чиновников от ответственности и "халатность".

Между тем, напоминает депутат Госдумы, компенсации за осложнения после прививки от коронавируса, имеют, по его мнению, смехотворный размер: 10 тысяч рублей в случае инвалидности и 30 тысяч в случае смерти пациента.

"За такие ничтожные деньги никто из тех, кто опасается побочных эффектов, рисковать своим здоровьем, а тем более здоровьем своего ребенка не станет. Размер выплат надо повышать кардинально – без этого восстановить доверие граждан к государству в этом вопросе не получится. А значит и вся кампания по массовой вакцинации будет провалена", - уверен Миронов.

Вместе с однопартийцами он предлагает качественно увеличить страховые выплаты тем, кого неудачно вакцинировали. В случае осложнений после процедуры эсеры требуют компенсаций в размере 1 млн рублей, а в случае смерти после инъекции семья привившегося гражданина должна, по их задумке, получить 10 млн рублей.