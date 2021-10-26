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Новости 12:05

Суд оставил без изменений приговор Марии Алехиной по "санитарному делу"

фото ЗакС политика Суд оставил без изменений приговор Марии Алехиной по "санитарному делу"

Политическая активистка и участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина не смогла оспорить в суде вынесенный ей в сентябре приговор по так называемому "санитарному делу" в виде одного года ограничения свободы. Об этом сообщает "Апология протеста".

Поводом для преследования Алехиной стал ее пост в Twitter с анонсом несанкционированной акции протеста в поддержку политика Алексея Навального, состоявшейся в итоге 23 января и сопровождавшейся беспрецедентным числом задержаний по всей стране.

Вместе с Алехиной по делу за аналогичные проступки проходили другие столичные оппозиционеры, в основном входящие в ближайшее окружение Навального: его брат Олег, Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Николай Ляскин, Олег Степанов и другие. Почти все фигуранты получили от одного до полутора лет ограничения свободы, за исключением Олега Навального, приговоренного к году условного срока, и Константина Янкаускаса, с которого сняли обвинения.


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