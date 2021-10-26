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Новости 13:01

За сутки в полтора раза выросло число петербуржцев, ушедших на карантин

фото ЗакС политика За сутки в полтора раза выросло число петербуржцев, ушедших на карантин

Петербургское правительство опубликовало обновленные статистические данные о ситуации с пандемией коронавируса в городе. По состоянию на 26 октября в стационарах находятся 7974 горожанина, из которых 326 поступили за последние сутки. В реанимационных отделениях лежат 745 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 379. Инфекционный коечный фонд (всего – 9488 мест) свободен на треть.

На карантине находятся 6073 человека (накануне – 4142), на амбулаторном лечении – 38 333 человека. Лекарственные препараты безвозмездно получают на дом 36 034 человека. За прошедшие сутки было сделано 24 233 ПЦР-теста.

Город располагает достаточным запасом вакцины: на фармбазе числится более 754 тысяч доз.


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