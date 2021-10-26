Суд в Амстердаме постановил передать Украине скифское золото из музеев Крыма

После семи лет разбирательств апелляционный суд в Амстердаме вынес решение по коллекции скифского золота, чья судьба была неопределенной из-за присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Голландский суд постановил передать найденное в Крыму золото Украине, передает РИА "Новости". Речь идет об около двух тысячах артефактов из четырех крымских музеев.

Экспонаты стали предметом спора, поскольку перед присоединением Крыма находились на выставке в Европе, а по ее завершении полуостров поменял юрисдикцию, что не было признано подавляющим большинством государств мира.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге воспринял решение международного суда с воодушевлением, выразив уверенность, что после возвращения коллекции удастся вернуть и территорию Крыма. В Кремле ситуацию пока не комментируют.