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Новости 14:16

Лукашенко доволен российской вакциной и не хочет закупать западные

фото ЗакС политика Лукашенко доволен российской вакциной и не хочет закупать западные

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости приобретать вакцины от коронавируса, произведенные в западных странах. Дело в том, что его более чем устраивают российский и китайский препараты, которые он оценивает выше.

"К тому же в Беларуси уже производят по российским технологиям их вакцину, а в будущем появится собственный препарат", - приводит еще одно его пояснение "Интерфакс".

К обязательной вакцинации у белорусского лидера сложное отношение: он убежден, что прививаться нужно, но при этом "не надо человеку на грудь коленом и колоть вакцину".

Отметим, что на прошлой неделе в Белоруссии полностью отменили масочный режим.


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