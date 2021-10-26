Проезд по ЗСД подорожает с 10 ноября

Проезд по Западному скоростному диаметру подорожает для обладателей транспондеров с 10 ноября, сообщили представители "Магистрали Северной столицы".

Повышение цен коснется лишь пользователей транспондеров, применяемых в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф "Транспондер"). Тарифы при оплате наличными и банковскими картами останутся неизменнными, как и тарифные опции, в том числе безлимитный абонемень.

Изменения сократят максимальные скидки на проезд по ЗСД при использовании транспондеров, но сохранят ее существенной, пообещали в компании. В среднем скидка снизится с 66% до 58% в сравнении с базовым тарифом. При этом стоимость проезда по части маршрутов сохранится.

Цены проезда по ЗСД с полуночи 10 ноября составят:

Богатырский проспект – набережная Макарова: 101 рублей (не изменится);

набережная Макарова – КАД (Юг): 200 рублей (сейчас 168);

КАД (Юг) – Благодатная улица: 79 рублей (не изменится);

КАД (Юг) –Богатырский проспект: 295 рублей (сейчас 248);

КАД (Юг) – КАД (Север): 317 рублей (сейчас 248);

КАД (Юг) – "Скандинавия": 332 рубля (сейчас 279 рублей).

фото: nch-spb.com