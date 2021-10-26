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Новости 16:55

Бывшего замглавы управления экономической безопасности МВД Новосельцева нашли убитым в Новой Москве

фото ЗакС политика Бывшего замглавы управления экономической безопасности МВД Новосельцева нашли убитым в Новой Москве

Бывший замначальника главного управления экономической безопасности МВД Андрей Новосельцев найден убитым в Новой Москве, пишут ТАСС и "Интерфакс" со ссылками на источники.

По данным изданий, тело Новосельцева нашли в бане на участке в садоводстве "Родник-1". Сообщается, что ему нанесли множественные ножевые ранения. Возбуждено дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Телеграм-канал 112 пишет, что следствие рассматривает две версии убийства: месть и ограбление. По данным канала, кровь нашли в нескольких комнатах, есть предположение, что Новосельцева пытали, и его тело пролежало в доме двое суток. 

Новосельцев был замначальника ГУБЭП МВД в 1990-х годах. В 2002 году возглавлял опергруппу, расследовавшую убийство экс-губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.


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