Муниципал
ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 17:00

Депутаты МО "Южно-Приморский" снова не смогли выбрать нового главу

фото ЗакС политика Депутаты МО "Южно-Приморский" снова не смогли выбрать нового главу

Депутаты муниципального образования "Южно-Приморский" 26 октября провели заседание по выборам главы округа. Трансляция совещания проходила на странице муниципалитета "ВКонтакте".

Свои кандидатуры в руководители "Южно-Приморский" выдвинули и. о. главы и представитель КПРФ Юрий Епифанцев и самовыдвиженец Александр Часнык. Депутат от КПРФ Ирина Низовцева, которая в прошлый раз предлагала избрать ее руководителем совета, 26 октября заседание не посетила. 

Всего в муниципалитете 9 депутатов, но на собрании присутствовали 7 человек. Их голоса разделились: Епифанцев набрал четыре голоса, а Часнык – три. Однако для избрания необходимо заручиться поддержкой как минимум шести мундепов.

И. о. главы муниципалитета отметил, что результат выборов очевидный. Он предложил коллегам позже назначить дату нового голосования за руководителя муниципалитета. 

Напомним, прошлый глава "Южно-Приморского" Андрей Алескеров в сентябре 2021 года стал депутатом Законодательного собрания Петербурга. Он сложил полномочия мундепа 24 сентября, а исполнение обязанностей главы возложили на его заместителя Епифанцева. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Южно-Приморский
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Епифанцев Юрий Борисович
Пока еще нет голосов...
Низовцева Ирина Николаевна
Часнык Александр Витальевич
Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович  
Епифанцев Юрий Борисович 
Низовцева Ирина Николаевна 
Часнык Александр Витальевич

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама