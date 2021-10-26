ГАТИ зафиксировала опасный для пешеходов ремонт дороги у стен Заксобрания Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция зафиксировала грубейшие нарушения при ремонте дороги у Мариинского дворца, сообщили в ГАТИ.

Работы выполняет производственное объединение "Возрождение" по заказу объединения "Дормост". По словам представителей ГАТИ, работники активно ремонтировали зону, выделенную для прохода пешеходов, чем создали угрозу жизни и здоровью петербуржцев. Работающая техника, сложенные строительные материалы и отсутствие ограждений вынуждает пешеходов идти по проезжей части.

Теперь компании грозит штрафв в 100–600 тысяч рублей. В ГАТИ отметили, что в нынешнем дорожном сезоне ПО "Возрождения" уже штрафовали на 880 тысяч рублей за подобные нарушения.