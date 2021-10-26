В Хакасии введут комендантский час и приостановят работу транспорта в нерабочие дни

Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что в республике будет введен комендантский час на фоне обострения ситуации с эпидемией коронавируса.

С 28 октября по 7 ноября жителям Хакасии будет запрещено покидать дом с 22:00 до 6:00, за исключением похода за продуктами, выгула собак и выхода за медицинской помощью. Также будет ограничена работа общепита и торговых точек, работадатели, которые продолжат работу, должны будут перевести не менее половины сотрудников на удаленный режим.

В трех городах — Абакане, Саяногорске и Черногорске — приостановят работу общественного транспорта. Таксисты смогут работать лишь при наличии сертификата о прививке или перенесенном заболевании.

Хакасия — не первый регион, который за время эпидемии ввел комендантский час. В апреле 2020 года такое решение было принято в Чечне: там жители не могли покидать дома с 20:00 до 8:00.