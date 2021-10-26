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Новости 18:54

Суд обязал коммунальщиков закрасить граффити с Хармсом в центре Петербурга

фото ЗакС политика Суд обязал коммунальщиков закрасить граффити с Хармсом в центре Петербурга

Дзержинский суд Петербурга обязал ТСЖ "Маяковского 11" удалить несогласованное граффити с писателем Даниилом Хармсом на доме №11 по улице Маяковского, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иск подала администрация Центрального района. По решению суда ТСЖ в течение месяца с момента вступления решения в силу обязано устранить несогласованные надписи и рисунки с фасада дома.

Портрет Хармса на фасаде дома появился в 2016 году. Эту работу поддержали собственники дома, в котором жил писатель. Созданная в защиту граффити петиция собрала свыше восьми тысяч подписей.

За сохранение граффити выступали даже в Смольном. Вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что оно требует отдельной защиты, передает 78.ru

"Я думаю, что нам нужно не начинать с защиты, а начать с того, чтобы появился хороший стрит-арт. Надо вбить в голову, что это хорошо, что трогать нельзя. Есть большая работа, и это замечательная часть мирового искусства", - сказал Пиотровский.

Губернатор Александр Беглов в ответе депутату ЗакСа Борису Вишневскому говорил, что в Смольном понимают значимость фигуры Хармса, и районная администрация готова заключить в суде мировое соглашение.


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