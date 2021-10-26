Комитет по физкультуре и спорту ищет зампреда со знанием юриспруденции или архитектуры

Сотрудника на должность заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту ищут в администрации Петербурга. Вакансия размещена на сайте кадрового портала Смольного.

Кандидат должен иметь четырехлетний стаж работы и высшее образование, связанное с юриспруденцией, градостроительством, архитектурой или строительством, следует из объявления.

От зампреда требуется знать законодательство Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты, уметь пользоваться поисковыми системами, готовить ответы на запросы и аналитические материалы по экономической ситуации в отрасли, потребностям в спортивных объектах и т. д.

Должностной оклад — 42 485 рублей. Однако с учетом премиальных зарплата может вырасти до 116 760 рублей в месяц.