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Новости 19:26

Комитет по физкультуре и спорту ищет зампреда со знанием юриспруденции или архитектуры

фото ЗакС политика Комитет по физкультуре и спорту ищет зампреда со знанием юриспруденции или архитектуры

Сотрудника на должность заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту ищут в администрации Петербурга. Вакансия размещена на сайте кадрового портала Смольного.

Кандидат должен иметь четырехлетний стаж работы и высшее образование, связанное с юриспруденцией, градостроительством, архитектурой или строительством, следует из объявления.  

От зампреда требуется знать законодательство Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты, уметь пользоваться поисковыми системами, готовить ответы на запросы и аналитические материалы по экономической ситуации в отрасли, потребностям в спортивных объектах и т. д. 

Должностной оклад — 42 485 рублей. Однако с учетом премиальных зарплата может вырасти до 116 760 рублей в месяц.


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