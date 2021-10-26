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Новости 19:27

Роскомнадзор внес Telegram и LiveJournal в реестр соцсетей

фото ЗакС политика Роскомнадзор внес Telegram и LiveJournal в реестр соцсетей

Роскомнадзор внес Telegram и LiveJournal в реестр соцсетей, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей ведомства.

Этот реестр РКН начал вести в сентябре. Первыми в него попали Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, "ВКонтакте" и "Одноклассники". 

С 1 февраля в России вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей, который предусматривает создание такого реестра. По этому закону соцсети, попавшие в него, обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию.

Также закон обязывает интернет-ресурсы размещать правила социальных сетей, счетчик посещаемости, электронную форму для обращений пользователей о выявлении противоправной информации, а также ежегодно публиковать отчет о рассмотрении подобных обращений. Кроме того, соцсети теперь должны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту, принимать меры по предписаниям Роскомнадзора.


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