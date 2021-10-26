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Почти 7 тысяч дворников будут расчищать дворы Петербурга от снега зимой

фото ЗакС политика Почти 7 тысяч дворников будут расчищать дворы Петербурга от снега зимой

Почти семь тысяч дворников и более 600 единиц уборочной техники готовятся убирать дворы Петербурга зимой, заявил губернатор Александр Беглов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при полпреде президента в СЗФО Александре Гуцане.

По словам Беглова, в случае сильных снегопадов город намерен привлекать дополнительные силы и технику по договорам с другими организациями. К зиме в городе подготовили 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь — снегоприемных, которые должны перерабатывать более 100 тысяч кубометров снега в сутки. Убирать улицы и парки будут порядка 2,2 тысяч единиц техники дорожных и садово-парковых предприятий.

Ожидается, что снег во дворах Петербурга будут убирать 6,9 тысяч дворников, 650 единиц уборочной техники и 1,1 тысяча средств малой механизации. Для очистки кровель от снега планируется задействовать около 500 штатных кровельщиков. В период обильных снегопадов крыши будут убирать дополнительные бригады — более 1500 человек.

 


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