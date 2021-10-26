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Муниципал 21:20

Замглавы "Лиговки-Ямской" Ильина исключат из "Единой России", если подтвердится, что он угрожал коллегам

фото ЗакС политика Замглавы "Лиговки-Ямской" Ильина исключат из "Единой России", если подтвердится, что он угрожал коллегам

Глава исполнительного комитета петербургского отделения "Единой России" и депутат Законодательного собрания Владимир Носов заявил, что заместителя главы МО "Лиговка-Ямская" могут исключить из партии, если информация о том, что он угрожал своим коллегам по местному совету, найдет подтверждение. 

Ранее муниципальные депутаты "Лиговки-Ямской" поделились в соцсетях скриншотами переписки, где некто, подписанный в чате как Сергей Ильин, угрожал разобраться с оппонентами с помощью грубой физической силы, в частности "открутить голову". 

Региональное отделение "Единой России" проводит проверку информации о причастности заместителя главы МО "Лиговка-Ямская" Сергея Ильина к угрозам в адрес коллег, сообщили в пресс-службе партии. 

"Если эта информация получит подтверждение, он будет незамедлительно и с позором исключен из партии и уволен с занимаемой должности, а правоохранительные органы, очевидно, дадут свою оценку его действиям", – приводит пресс-служба слова главы исполкома регионального отделения партии "Единая Россия" Владимира Носова.


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