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Новости 9:46

Повелий: Петербург к зиме готов

фото ЗакС политика Повелий: Петербург к зиме готов

Кандидат на пост вице-губернатора Петербурга Анатолий Повелий, в сферу внимания которого войдут в том числе вопросы жилищно-коммунального хозяйства, считает, что город должен готовиться к каждой зиме как к аномальной. Об этом он заявил утром 27 октября на встрече с фракцией "Единая Россия" Заксобрания. 

Он отметил, что его предшественники сделали многое для достойной встречи зимы, например, закупили уборочную технику. В том числе средства малой механизации, за счёт которой планируется компенсировать нехватку работников ручного труда. 

— На данный момент к зиме город готов, — отметил Повелий. 

Он также сообщил, депутатом, что с наледью зимой будут бороться с помощью солевых растворов. 

Напомним, Повелий в последние годы руководил Колпинским районом. В городском правительстве он будет курировать вопросы городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства.

Сергей Еремеев


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