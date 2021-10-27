Повелий согласился, что портал "Наш Санкт-Петербург" нужно персонифицировать

Претендующего на должность вице-губернатора Петербурга главу Колпинского района Анатолия Повелия на встрече с оппозиционными фракциями ЗакСа спросили о его отношении к порталу "Наш Санкт-Петербург".

Вопрос о сайте, куда горожане могут сообщить о проблеме благоустройства, задал депутат от "Справедливой России — За правду" Андрей Алескеров. Чиновник согласился, что система тяжело приживалась, но считает, что ее стоит сохранить.

Депутат "Яблока" Борис Вишневский рассказал об "анонимных стукачах", которые жалуются на вполне приличные проекты. Парламентарий напомнил про ситуацию с портретом Даниила Хармса на стене дома в Центральном районе, который накануне обязали закрасить по решению суда. Повелий согласился с тем, что систему нужно персонифицировать. Он рассказал, что сталкивался с проблемами во время работы главы района.

— Мы столкнулись с тем, что некий человек, молодой парень 42 лет, за ночь генерирует 80 обращений, — поделился Повелий.

По его словам, отдельные "диванные эксперты" жалуются в интернете даже на проекты детских садов и благоустройства набережных.

— Диванные экспертные оценки не должны довлеть над нами. Этих людей по городу несколько личностей. Тогда мы здесь зачем? — возмутился глава района.

Напомним, ЗакС будет обсуждать кандидатуру Повелия на пост вице-губернатора на заседании 27 октября. Планируется, что чиновник будет отвечать в городском правительстве за городское хозяйство, жилищную политику, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство. Ранее эти вопросы курировал Николай Бондаренко, в сентябре ставший вице-спикером ЗакСа.

Сергей Еремеев