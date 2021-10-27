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Новости 10:59

"Дети ГУЛАГа" подали иск к Госдуме, требуя обеспечить их положенным по закону жильем в родных регионах

фото ЗакС политика "Дети ГУЛАГа" подали иск к Госдуме, требуя обеспечить их положенным по закону жильем в родных регионах

Дети жертв репрессий в Советском Союзе подали в Верховный суд коллективный иск к Госдуме, добиваясь выполнения требования Конституционного суда об изменении закона о компенсации ущерба жертвам репрессий, передает "Новая газета".

Среди истцов — 23 человека, старшему из которых 89 лет, младшему — 64 года. Все они имеют статус реабилитированных жертв политических репрессий, как выселенные вместе с родителями или родившиеся в лагерях или ссылке. 

Правозащитники требовали обеспечить право жертв советских репрессий на получение жилья по прежнему месту жительства их семей за счет средств федерального бюджета в приоритетном порядке. Они добиваются возвращения в Москву, Петербург, Краснодарский край, Крым, Орловскую область, Ростовскую область и Ставропольский край.

В 1991 году был принят закон, обязывающий государство компенсировать ущерб жертвам репрессий. Этот закон в том числе предписывал выделить бесплатное жилье в городе, где семьи репрессированных проживали на момент ареста. Однако в 2005 году Госдума передала полномочия устанавливать механизм такой компенсации регионам. Конституционный суд в 2019 году по иску детей репрессированных москвичей постановил, что этот механизм компенсаций нарушает права жертв репрессий, и потребовал изменить закон. Отмечается, что теперь подан первый коллективный иск о неисполнении решения Конституционного суда.

Юрист Григорий Вайпан пояснил, что подача иска приурочена к трем датам: Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября, 30-летию закона о реабилитации жертв политических репрессий и 30-летию Конституционного суда.

 


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