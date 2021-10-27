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Новости 11:10

Вишневский единственный не встал при появлении Беглова в ЗакСе

фото ЗакС политика Вишневский единственный не встал при появлении Беглова в ЗакСе

Губернатор Александр Беглов 27 октября прибыл в Мариинский дворец к 11:00 для участия в заседании Заксобрания. 

При появлении главы города в зале заседаний встали все депутаты. Единственный парламентарий, который остался сидеть на своем месте, — член "Яблока" Борис Вишневский

Беглов представил главу Колпинского района Анатолия Повелия в качестве претендента на должность вице-губернатора Петербурга по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Также ему предстоит презентовать проект бюджета города на 2022 год.

Сергей Еремеев


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