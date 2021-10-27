Вишневский единственный не встал при появлении Беглова в ЗакСе

Губернатор Александр Беглов 27 октября прибыл в Мариинский дворец к 11:00 для участия в заседании Заксобрания.

При появлении главы города в зале заседаний встали все депутаты. Единственный парламентарий, который остался сидеть на своем месте, — член "Яблока" Борис Вишневский.

Беглов представил главу Колпинского района Анатолия Повелия в качестве претендента на должность вице-губернатора Петербурга по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Также ему предстоит презентовать проект бюджета города на 2022 год.

Сергей Еремеев