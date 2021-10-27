Шахматист Карпов и экс-глава Росимущества Петров стали депутатами Госдумы от "Единой России"

Центризбирком передал вакантные мандаты депутатов Госдумы восьмого созыва нескольким кандидатам из федеральных списков партий, сообщили в ЦИК.

Думские мандаты депутатов от "Единой России" передали бывшему чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову и экс-главе Росимущества Юрию Петрову. Вакантный мандат депутата от "Новых людей" получил бывший секретарь отделения партии в Воронеже Антон Ткачев.

Петров избирался по списку единороссов от Петербурга. Как отмечает ТАСС, он получил мандат Александра Авдеева, который был назначен врио губернатора Владимирской области. Карпов избирался по федеральному списку, ему достался мандат Ольги Баталиной, которая перешла на пост первого замминистра труда.